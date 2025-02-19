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華邦電法說會／總座：CMS 估下半年市況反轉 CUBE 2026年豐收

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華邦電總經理陳沛銘。記者吳凱中／攝影。
華邦電總經理陳沛銘。記者吳凱中／攝影。

華邦電（2344）19日召開法說會，總經理陳沛銘表示，CMS（客製化記憶體方案，特殊DRAM事業）方面預期下半年供過於求情況會反轉，Nor方面產銷平衡預期年對年成長，需求成長大幅成長會在今年下半年。另外各界關注的CUBE方面已投入三年預期可在2026年豐收已有數十個客戶配合ASIC需求。

華邦電今日召開法說會日前已公布財報，去年全年每股稅後純益0.14元較前年虧損0.29元轉盈。

展望市況，陳沛銘說，華邦電看待，Nor方面產銷平衡預期年對年成長，需求成長大幅成長會在今年下半年，SLC NAND方面因較多供應商退出有機會在明年下半年供應吃緊，應用面預期伺服器需求持續健康，智慧家庭與車用乃至PC/NB需求穩定。

陳沛銘說，CMS方面預期下半年供過於求會反轉，通訊低迷兩三年的情況改善有助反轉，健康的需求包含網通以及M2M與車用、電視等，至於邊緣AI裝置也有新成長機會。

整體市場來看，陳沛銘說，華邦電認為市況不太明確，有人說美國加關稅有助提早備貨，但華邦看待區域風險管理日益重要，邊緣AI與低功耗產品有助記憶體市場轉型，ESG可望加速產業升級，華邦方面主要會市持續在NOR 45奈米新品開發每年至少20款持續增加有助穩固領先地位，CUBE方面已投入三年預期可在2026年豐收已有數十個客戶配合ASIC需求。

陳沛銘並預告說，未來法說會將採每季舉辦，此次聚焦華邦綠色ESG方面進展，至於下季將聚焦資安Flash，下下次則將為客製化記憶體主題等。

法說會 華邦電

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