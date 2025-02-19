嘉聯益帶量觸及5日線 去年每股虧損收斂

嘉聯益（6153）今日盤後公告113年度每股虧損4.41元，虧損程度較112年度的6.04元有所收斂。另，嘉聯益現增股2月18日已上市，當日成交量縮、股價小跌0.05元收16.2元，19日人氣回升，盤中股價最高來到17.1元、觸及5日線，終場則彈漲1.85%、收16.5元，成交量放大至1.1萬餘張。

嘉聯益19日公告，113年度營業收入72.82億元，營業毛損8.71億元，稅前淨損25.44億元，本期淨損26.02億元，歸屬於母公司淨損26.02億元，基本每股損失4.41元，虧損程度較112年度每股虧損6.04元收斂。董事會決議113年度不派利，並訂定6月12日於台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)召開股東會。

嘉聯益發行4.2萬張現增股進行市場籌資，以每股14元溢價發行，已於2月13日宣布全數完成募集，其中，華新科（2492）集團的瀚宇博（5469）原持有嘉聯益25.14%股權，為嘉聯益最大法人股東，本次再以長期投資為目的，參與嘉聯益現增案並順利完成，認購完成後，瀚宇博對其持股比例升至27.64%。