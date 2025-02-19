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日月光領軍 FOPLP 上漲 這幾檔飆漲停表現更搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

科技大廠投入面板級扇出型封裝（FOPLP）領域，日月光（3711）投控在高雄廠區投資2億美元（約新台幣66億元）設立FOPLP量產線，預計第3季開始試量產，19日股價開低走高翻紅創下波段高點， 領軍FOPLP族群上漲，鑫科（3663）、大量（3167）飆上漲停，正達（3149）、友威科（3580）也一度亮燈， 盤中漲幅逾9%，均豪（5443）、晶彩科（3535）上漲逾半根停板。

日月光營運長吳田玉表示，10年前就投入面板級扇出型封裝研發，高雄廠區的面板級扇出型封裝量產線，預計第2季設備進廠，第3季開始試量產，今年底試產，若試產順利，預定明年送樣客戶驗證後，即可量產出貨。

吳田玉指出，高雄廠區最新最新的面板級扇出型封裝尺寸為600mm×600mm，目前已有眾多客戶，若是良率如預期順利，將會有更多的客戶和產品導入，屆時可望成為業界主流規格。。

日月光投控19日以178.5元開低，股價快速翻紅一度拉升至186元， 創下去年7月以來的波段高點， 盤中漲幅逾3%；日月光上漲領軍FOPLP族群的表現，大量開高走高衝上漲停109.5元鎖死，排隊買單近4,500張。

鑫科也是開高後衝上漲停72.1元鎖死，排隊買單超過1,600張；另外，正達也一度亮燈衝上漲停35.6元， 盤中上漲逾9%；友威科也曾飆上漲停88元， 盤中漲幅逾9%。

鑫科目前是台灣前兩大濺鍍靶材廠之一，為中鋼集團旗下，專注各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料的加工與銷售，其中，精密金屬營收占比超過60%；受惠半導體市場需求回暖，面板需求回升，鑫科獨家開發的FOPLP載板，供應國內大型面板廠及國外半導體大廠，將進入放量出貨階段，今年可望翻倍增長。

日月光 漲停 面板

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