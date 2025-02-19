工具機展3月登場 半導體工具機熱度再起 兩檔強鎖漲停

2025年台北國際工具機展將於3月3日登場，不僅聚焦AI機器人，也包括半導體、綠能、電動車、航太及智慧醫療等應用，機器人股19日大多漲多休息，資金轉移至耕耘半導體設備的工具機族群，百德（4563）、大量（3167）盤中漲停亮燈，易發（6425）漲幅逾7%，瀧澤科（6609）上漲逾5%，健椿（4561）漲幅逾4%。

台北國際工具機展這次新增兩大亮點展區，分別為「AI、控制系統與智慧製造區」及「創新應用產品區」，展示AI、機器人技術，同時產業應用方面，半導體部分將展示奈米級精密加工設備，滿足先進製程需求；智慧醫療則以數位設計與精密加工技術，鎖定高階智慧醫療器材新商機，展現強大的供應鏈整合與跨界製造實力。

看好半導體設備產業前景，國內工具機大廠包括東台（4526）、百德、瀧澤科、時碩（4566）、和大（1536），以及上銀（2049）、直得（1597）、全球傳動（4540）、健椿等傳動系統元件廠，紛紛布局半導體設備產業。

大量、百德今日雙雙大漲攻上漲停板，易發、瀧澤科盤中漲幅逾5%，健椿、東台上漲走高。

大量產品應用在PCB、半導體，其中半導體設備有CMP Pad 即時量測監控、3D IC 高階封裝製程量測設備、CoWoS 2.5D/3D 晶圓及晶片製程量測設備、FanOut 2.5D 晶圓及晶片製程量測設備、晶片本體及外觀缺陷之檢查與測試設備等。

大量1月營收2.73億元，月減21.14%，年增80.95%；去年全年營收25.99億元，營收較前年翻倍，累計每股純益0.64元。

百德積極布局半導體、新能源等新領域，子公司Winbro雷射鑽孔設備已切入美國半導體大廠，目前在手訂單約20億元，接單能見度已看到明年上半年，預期明年營收成長動能來自半導體及氫燃料電池。

百德子公司Winbro美國市場以醫療及半導體產業設備為主，英國市場聚焦新能源、自動化及航太等產業，台灣市場則以半導體、新能源及電動車產業為主。

瀧澤科併入日本Nidec集團之後，持續擴大半導體產業布局，繼專為半導體設計的高階車銑複合機之後，最新開發的石英研磨複合機，也切入台廠半導體供應鏈。