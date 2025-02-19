快訊

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

台光電預計2月25日公布財報

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台光電參加電路板國際展會。記者尹慧中攝影
台光電參加電路板國際展會。記者尹慧中攝影

銅箔基板廠商台光電（2383）今日公告本公司113年度財務報告董事會召開日期，董事會預計召開日期：114/02/25。

台光電公告，董事會召集通知日：114/01/24，預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：113年度。

台光電累計2024年創新高643.79億元，年成長55.9%，2024年第4季營收185.64億元，季增6.3%，年增44.1%，雙創新高。

台光電日前公告2025年1月營收69.86億元，月成長9%，年增率達55.78％，創歷史新高，公司提到，受惠AI伺服器成長力道。

另外台光電日前公告大園擴廠投逾81億元。台光電日前也公告公司大園廠建廠資本支出預算案預計投資金額：81.09億元，預計投資日期：自114年第1季起陸續投資，資金來源：自有資金或銀行融資或資本籌資方式支應。

台光電

延伸閱讀

柯文哲的父親病逝可以奔喪 官員：但是不能指定日期

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場試營運熱賣 首間旗艦店開幕日期曝

PCB三強 高盛喊買

用路人注意！桃園35處路口科技執法搬家 開罰日期曝光

相關新聞

DeepSeek衝擊輝達 謝金河：美中角力「無煙囪戰爭」...下階段AI革命台契機何在？

標榜低成本的中國人工智慧（AI）服務DeepSeek橫空出世，一度撼動AI王者輝達（NVIDIA，NVDA）的股價。

華邦電不配發股利 法說暖場秀仍華麗登場

華邦電（2344）不派利，法說暖場秀仍華麗登場。華邦電18日因股價達公布注意交易資訊標準，公告2024年第四季合併虧損6...

旺宏攜IBM 搶AI商機

中國大陸大語言模型新創DeepSeek橫空出世，為AI產業發展帶來新變革，也讓開發門檻大幅降低，市場普遍共識將能加速AI...

台光電預計2月25日公布財報

銅箔基板廠商台光電（2383）今日公告本公司113年度財務報告董事會召開日期，董事會預計召開日期：114/02/25。

富采攜錼創 增Micro LED產能

LED龍頭廠富采（3714）將開出Micro LED新產能，攜手錼創擴增Micro LED產量，法人看好富采今年有機會實...

金像電目標價 里昂喊310元

里昂於最新發布的報告表示，金像電（2368）持續從PCB供應商中獲得亞馬遜（AWS）ASIC伺服器訂單，並正擴產以滿足需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。