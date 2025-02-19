台光電預計2月25日公布財報

銅箔基板廠商台光電（2383）今日公告本公司113年度財務報告董事會召開日期，董事會預計召開日期：114/02/25。

台光電公告，董事會召集通知日：114/01/24，預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：113年度。

台光電累計2024年創新高643.79億元，年成長55.9%，2024年第4季營收185.64億元，季增6.3%，年增44.1%，雙創新高。

台光電日前公告2025年1月營收69.86億元，月成長9%，年增率達55.78％，創歷史新高，公司提到，受惠AI伺服器成長力道。

另外台光電日前公告大園擴廠投逾81億元。台光電日前也公告公司大園廠建廠資本支出預算案預計投資金額：81.09億元，預計投資日期：自114年第1季起陸續投資，資金來源：自有資金或銀行融資或資本籌資方式支應。