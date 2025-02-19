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華邦電不配發股利 法說暖場秀仍華麗登場

經濟日報／ 本報記者/台北即時報導
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

華邦電（2344）不派利，法說暖場秀仍華麗登場。華邦電18日因股價達公布注意交易資訊標準，公告2024年第四季合併虧損6.48億元，每股稅後虧損0.15元。另，華邦電董事會通過2024年度併財務報告，全年營收816.09億元，營業毛利240.01億元，營業利益5.07億元，稅前淨利11.11億元，淨利7.09億元，歸屬於母公司業主淨利6.01億元，基本每股盈餘0.14元。華邦電董事會決議不配發股利，並訂定於5月27日舉行股東會。

華邦電近日已連3天遭外資賣超達4萬4,828張，但股價受國際三大記憶體原廠逐步停產DDR3與DDR4，可望帶來轉單效應，呈現連5漲、短線漲幅達三成，昨日收高在18.75元，今早續開高為19元、漲逾2%後，多頭持續上攻，並帶動南亞科（2408）跟漲逾5%。

受季節性淡季及終端需求仍然疲弱影響，華邦電今年1月營收60.66億元，月減4.8%，年減5.25%，下探到近21個月以來低點。今日將召開法說會，市場關注其對需求與業績展望訊息。

營收 華邦電

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