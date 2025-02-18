天鈺營收 估逐季走揚

IC設計廠天鈺（4961）去年營運表現回溫，業績年增逾一成，法人估計，在電子貨架標籤（ESL）應用產品線帶動下，該公司本季業績有機會力拚與上季持平，第2、3季業績有望持續升溫。

天鈺日前已公布去年財報，全年合併營收為191.99億元，年增17.8％；毛利率為28.61％，年減3.82個百分點；淨利為24.91億元，年增5.2％，每股純益16.08元。

天鈺主要區分行動裝置IC、中大尺寸顯示器驅動IC、電源管理IC與其他相關半導體產品線，其中去年占比最高者為行動裝置IC，業績比重達37％，中大尺寸顯示器驅動IC比重也達30％。另外，包括ESL、電子紙顯示、時序控制IC等在內的其他相關半導體則占22％。

法人認為，受到產品組合影響，天鈺去年第4季毛利率降至26.16％，低於市場預期，上季與本季應當會是近期毛利率谷底，之後就會回升。

雖然市場上驅動IC的價格競爭情勢不變，天鈺努力降低成本，並持續推出新產品，包括工控觸控與驅動整合（TDDI）、高刷新率時序控制IC等，應會帶來營收貢獻，並有利於提升毛利率表現。另外，天鈺運用於邊緣AI的產品，預計第2季將量產並應用於白色家電，除了影像辨識之外，也會加入聲音辨識。

同時，天鈺積極發展ESL產品線，目前相關出貨量仍居高峰期，且有中國大陸補貼政策刺激電視應用相關需求，在整年度可能都會帶來一定程度幫助，因此法人評估，對其營運表現應當有所助益。

天鈺昨（18）日股價收在平盤價233元，外資對其買超，自營商則轉買為賣，投信則對其已連11賣。