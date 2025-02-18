訊連AI應用 再出擊

訊連（5203）強攻AI應用再出擊，旗下AI與擴增實境（AR）廠玩美移動昨（18）日宣布，推出AI毛躁髮偵測技術「AI Frizzy Hair Analyzer」，與現有的AI髮質分析、AI髮長分析、AI虛擬染髮及AI虛擬髮型等技術相輔相成，進一步擴展玩美移動在AI髮型領域的應用版圖，衝刺營運動能。

玩美移動表示，AI Frizzy Hair Analyzer是首款能透過AI精準識別髮絲毛躁程度的技術，能協助品牌提供個人化護髮與造型產品推薦，提升消費者的智慧護髮體驗，強化AI在美髮領域的應用價值，推動美髮產業邁向數位化服務新時代。

玩美移動指出，AI Frizzy Hair Analyzer採用該公司的AI演算法，AI模型經過來自不同種族、涵蓋多元髮質的海量影像數據訓練。