華邦2024年EPS 0.14元 走出陰霾

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體廠華邦（2344）昨（18）日公告，董事會通過去年第4季稅後淨損6.48億元，每股淨損0.15元，和前一季及前年同期相較，虧損幅度同步擴大。

華邦去年稅後純益6.01億元，每股純益0.14元，走出2023年虧損陰霾。董事會並決議，去年下半年不配發股利。

華邦將於今天舉行法說會，說明上季財報細節與展望。華邦近期股價強勢，從1月13日盤中低點13.2元，一路上漲至昨日盤中高點19.35元，波段漲幅達46.6%，終場收在18.75元，上漲0.2元，漲幅1.08%。

華邦也透過公告指出，董事會通過核准資本支出預算案5.29億元，包括購置生產、研發、其他設備，以及不動產及資本化租賃資產。

資本支出

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