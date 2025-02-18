旺宏攜IBM 搶AI商機

中國大陸大語言模型新創DeepSeek橫空出世，為AI產業發展帶來新變革，也讓開發門檻大幅降低，市場普遍共識將能加速AI普及化，進一步推動邊緣AI運算商機大開，旺宏（2337）瞄準邊緣AI應用，積極搶進，並攜手IBM搶攻AI商機。

旺宏因認列存貨跌價及減產損失，去年虧損擴大，每股淨損1.73元，公司上周法說會已釋出今年資本支出降至零，並以去化庫存為首要任務，力拚營運轉虧為盈。

旺宏說明，去年資本支出27億元，為力求今年財務面翻轉，力拚轉盈，公司決定2025年資本支出降至零，先優先消化目前帳上134億元的庫存，希望能將去年認列的50億元存貨跌價損失，能在今年回沖。

旺宏並透過推出新產品改善產品組合和毛利結構，包括3D編碼型快閃記憶體（NOR Flash），日前在德國展出原型產品後，今年正在優化，預估明年正式開賣。另外，旺宏和IBM合作的300層儲存型快閃記憶體（NAND Flash）進展也相當順利。

旺宏並早已卡位AI商機，並與IBM合作搶市，在前年底董事會決議通過與IBM進行企業級固態硬碟存儲的合作開發計畫、為期三年，旺宏將支付研發費用及權利金，不過旺宏並未透露權利金規模。

旺宏與IBM規畫，將旺宏的相變化記憶體產品應用在IBM的新類比AI晶片上，業界看好IBM新晶片若能提高滲透率，而旺宏作為現階段IBM在相變化記憶體的唯一合作廠商，將成為IBM搶攻AI商機下的主要受惠廠商之一。

AI題材加持下，旺宏昨日強勢上漲1.15元、漲幅5.48%，收在22.15元。