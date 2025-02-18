Gogolook 4月轉上市

信賴科技業者Gogolook-創（6902）旗下防詐產品Whoscall將攜手內政部警政署、數位發展部數產署共同成立「防詐巡守隊」，透過串接詐騙網站資料和共同推廣AI防詐服務，打造全新公私協力防詐模式。Gogolook去年營收創高，預計今年4月轉一般板上市，成為創新板首家以純軟體服務轉上市企業。

Gogolook先前公告1月營收達7,596萬元，月減11.3%，年增0.4%，創下歷史同期新高；2024年全年營收8.6億元，年增近12.5%，主要受惠於海外市場擴張與多元產品線布局。

Gogolook看好今年企業端防詐與金融科技等服務強勁成長，以Whoscall為主的消費者防詐服務持續成長；以袋鼠金融為主的金融科技今年將加強將流量轉換成營收與優化獲客效率。當營收持續成長達到關鍵規模（critical mass），以及利用AI持續提升營運效率，獲利表現就可望顯著改善。

Gogolook去年11月下旬獲證交所董事會准改列一般板上市，預計3月舉行上市前業績發表會，4月上旬轉一般板上市。

目前Gogolook在企業端方面，海內外多項合作案持續順利推進，收購ScamAdviser將併入整年度營收，預期成長增速較高。

由於國內金融業為首的企業積極防詐，採取實際行動，公司希望未來擴大到民營金融業者，包含銀行、投信、人壽、產險、基金、加密資產業者等。近期企業客戶主動接洽與合作洽談速度明顯提升，有助Gogolook擴大企業防詐相關商機，並深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。