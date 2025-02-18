新唐毛利率 要衝四成

華邦轉投資微控制器（MCU）廠新唐（4919）昨（18）日舉行法說會，公司表示，對後市持審慎樂觀看法，今年整體營運將比去年改善，並估計下半年表現應會比上半年好一些，長期毛利率以四成左右為目標。

新唐先前已公布去年財報，去第4季每股淨損0.15元，虧損狀況比去年第3季每股淨損0.25元收斂，單季毛利率也回升到38％，連兩季增長。

新唐去年合併營收為319.23億元，年減9.6％；毛利率為37.9％，歸屬母公司業主淨利為2.19億元，年減約九成，每股純益0.52元。

展望今年營運，新唐指出，車用方面的庫存修正已歷經一段時間 ，今年有機會看到回穩，預期今年車用相關營收表現將會比去年來得樂觀。運算方面，去年相關業績已回升，估計今年應當會持續增長。

新唐坦言，較不明確的是消費性應用方面，終端景氣仍低迷，尤其當中有不少營收來自中國大陸區域，當地市場狀況並不穩定。

但該公司去年中國大陸市場營收已回穩 ，算是落底穩定。

另外，在通訊應用方面，新唐提到，因為手機廠相互競爭緣故，季節性因素影響變化滿多的，該公司在這塊市場的市占率滿高，今年相關表現可能呈現持平。

至於毛利率表現，新唐表示，毛利率於去年下半逐漸回升，主要是提列庫存損失回沖，另外是反映二線晶圓廠報價降低，因此也有部分受益。該公司希望毛利率在四成左右的長期目標沒有改變，今年整體營運將會比去年改善，預期去年庫存相關損失會在今年有所回沖，對毛利率表現有一定挹注。

談到本季狀況，新唐認為，PC應用在上季與本季拉貨力道強勁，運算相關業績去年第4季比重為22％，因此對公司有所挹注，但其他應用本季處於相對淡季，整體來看，本季應當還是呈現一般季節性的表現。

新唐估計，第2、3季業績將可相對回溫，加上考量車用庫存調整還要一段時間，預期下半年表現可能比上半年好一些。

新唐昨日股價下跌0.9元，收在96.1元，自營商對其買超，外資與投信則對其賣超。