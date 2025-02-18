OTT TV近年席捲全球，除付費訂閱制，近年「廣告制」（用戶透過收看廣告可免費或較低價收看OTT TV）成為新趨勢，遠傳（4904）friDay影音跟上國際趨勢，推出「廣告制」，昨（18）日公布2024年廣告收入成長一倍，韓日熱門內容吸睛，導入AI拉長觀影時長及看片數量等黏著度。

國際OTT TV業者Netflix、Disney+、HBO MAX除推出付費訂閱制（SVOD），近兩年更強打廣告制，成為吸引新用戶及廣告客戶的一大亮點。

遠傳表示，friDay影音2023年啟用「隨選視訊廣告模式」（AVOD，Advertising Video On Demand），推動廣告營收大幅成長，2024年廣告營收較前一年翻倍增長100%，成為品牌客戶投放影音廣告的本地首選平台之一。

遠傳指出，friDay影音付費訂閱制連續獲得本土OTT付費第一，2023年更率先採用國際平台方興未艾的混合商業模式（HVOD）模式，加入廣告制，除能滿足更多客層的用戶需求，廣告制已被視為OTT平台最具成長性的商業模式。

遠傳觀察，採用HVOD模式後，除付費訂閱制的營收與用戶持續成長，廣告營收年增一倍的亮眼成績，廣告主與代理商也將遠傳friDay影音列入投放影音廣告的首選影音平台之一。

近年遠傳friDay影音深耕韓、日熱門內容，吸引精準族群，也成功帶動廣告效益，遠傳指出，除強化影劇與綜藝內容，更積極投入技術與人力強化廣告業務。

遠傳指出，春節期間的強檔《加州汽車旅館》、《芬蘭租屋生活》、《流氓讀書會》等熱播內容創造更多收視族群，進而帶動廣告營收顯著成長，影音廣告完整觀看比率高達90%以上，代表在friDay影音播出的廣告能更有效傳達品牌訊息，增加觀眾對產品或服務的了解和記憶，並能幫助廣告主了解哪些內容和形式最受觀眾歡迎，從而優化未來的廣告策略，因此成為品牌客戶投放影音廣告的首要平台。