富采攜錼創 增Micro LED產能

LED龍頭廠富采（3714）將開出Micro LED新產能，攜手錼創擴增Micro LED產量，法人看好富采今年有機會實現全年轉盈目標。富采近年積極深耕Micro LED領域，透過錼創提供的一站式解決方案及技術轉移，布局電視和車用產業。

去年以來，富采營運體質與資源配置進行重大調整，法人指出，目前在Micro LED的前端磊晶製程取得顯著改善，晶片載體及晶圓級封裝技術也獲得客戶的試產導入量產專案，預計今年第1季底苗栗新產能將啟用。

富采強化矽光子布局，推出效率更佳的微型發光二極體採用二元半導體材料磷化銦，這是新一代顯示技術，同時也是矽光子下一階段備受矚目的焦點。

富采強調，未來矽光子應用除與環宇合作推進光通訊領域，母公司友達近年轉型成效也顯現，加入台積主導的矽光子技術聯盟，將借助集團資源，壯大營運規模。