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新唐：2025年展望審慎樂觀 車用和電腦產品業績看增

中央社／ 台北18日電

新唐科技總經理楊欣龍表示，對今年營運展望審慎樂觀，預期車用市場可望回穩，2025年車用產品業績將較2024年樂觀，電腦產品業績也將持續成長。

新唐下午舉行線上法人說明會，楊欣龍說，過去幾季車用市場進行庫存修正，因已修正一段時間，預期2025年車用市場可望回穩，車用產品業績將比2024年樂觀。

楊欣龍表示，2024年電腦市場比2023年成長，因與客戶緊密合作關係，疫情後新增Socket插槽商機，預期2025年新唐電腦產品業績可望持續成長。

楊欣龍說，消費性終端景氣比較低迷，尤其營收主要來自中國市場，相對不穩定，不過，新唐2024年中國市場業績已落底。

通訊產品方面，楊欣龍表示，受各大手機廠競爭影響，季節性變化大，不過新唐因市占率高，2025年通訊產品業績可望較2024年持平。

新唐2024年第4季營收新台幣72.7億元，稅後淨損6200萬元，每股虧損0.15元。2024年總營收319.23億元，稅後淨利約2.2億元，每股純益0.52元。

新唐 營收

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