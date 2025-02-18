新唐法說會／對今年審慎樂觀 估下半年優於上半年
微控制器廠新唐（4919）於18日舉行法說會，該公司表示，對於今年仍抱持審慎樂觀看法，估計下半年表現應會優於上半年。
新唐指出，在過去幾季中，看到車用方面的庫存修正 ，但已修正一段時間 ，今年有機會看到回穩，因此預期今年車用相關營收表現會比去年來得樂觀。同時，在運算方面，去年相關業績已回升，估計今年應當還會持續增長。
新唐坦言，較不明確的是消費性應用方面，終端景氣仍低迷，尤其當中有不少營收來自中國大陸區域，當地市場狀況並不穩定。但該公司去年中國大陸市場營收已回穩 ，算是落底穩定。
另外，在通訊應用方面，新唐提到，因為手機廠相互競爭緣故，季節性因素影響變化滿多，該公司在這塊的市占滿高，今年相關表現可能持平。
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