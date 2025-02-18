營運出色、法人加碼 昇陽半導體4天飆3成
昇陽半導體（8028）2024年第4季與全年獲利表現出色，加上法人2月以來僅兩日賣超，多頭近一周積極強攻，陸續登上5日線及月季線，18日股價雖開低，但盤中急拉漲停159.5元鎖死到底，成交量也同步放大至4.4萬餘張，位列今日台股漲幅榜第三名，4天漲幅達3成以上。
昇陽半導體2024年第4季營收10.49億元，季增11.92％、年增39.31％；稅後淨利約2億元，季增59％，皆創新高，每股盈餘1.16元。2024年全年營收35.51億元、年增6.73％，連4年創新高；稅前淨利約5.59億元、年增近6成，稅後淨利約4.92億元、年增達57.7％，雙雙刷新歷史紀錄，每股盈餘達2.85元、登上近10年高。
籌碼面上，法人2月以來僅兩日賣超、其餘皆買，累計買超1萬6,998張，包含外資買超1萬4,498張、投信買超1,843張、自營商買超657張。
法人指出，在製程更趨先進下，晶圓光罩層數不斷提高，生產過程更複雜，帶動再生晶圓消耗量增加。在市場需求擴大下，昇陽半導體也加快擴產計劃，預估2025年資本支出達35.25億元，全年產能目標上修至逾80萬片，較原先規劃的進度提前，朝全球再生晶圓龍頭地位邁進。
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