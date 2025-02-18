台達電「泰」難了 股價跌破400元關卡

台達電（2308）泰國子公司泰達電財報欠佳，衝擊泰達電股價於17日崩跌逾2成，18日續跌逾3%。而台達電17日雖獲外資止步連6賣、回補買超497張，18日仍扛不住泰達電利空，股價開低在402元後，盤中更跌破400元大關、探至391元，跌幅近3.7%，成交量也同步放大至近1.4萬大張。

泰達電2024年營收年增12%，但淨利僅增加2.8%，遠不及2023年的20%。其中，電動車需求疲弱，影響泰達電上季獲利較2023年同期銳減78%。此外，泰達電高層並表示，儘管AI業務可望成長，但恐難以彌平電動車業務不如預期所帶來的衝擊，泰達電要達成今年原定的10~15%營收成長目標，挑戰不小。

此外，據美系外資最新報告指出，由於產品組合較差，庫存／商譽相關的減記將影響其利潤率，預期台達電2024年第4季業績恐不如預期，但仍維持其「買進」評等、目標價510元。

台達電將於2月27日召開法說會。