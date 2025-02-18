收穫外資讚聲 緯穎、創意等領 AI 族群走高

台股18日開盤續漲45.17點、以23,550.5點開出，隨後在台積電（2330）貼近平盤整理，聯發科（2454）、廣達（2382）、鴻海（2317）等權值重兵漲跌互見下，集中市場指數也陷入震盪，多空於23,500點~23,550點處纏鬥，盤面各大類股漲跌參半，而AI族群仍有創意（3443）、緯穎（6669）、緯創（3231）、川湖（2059）、華碩（2357）、微星（2377）、英業達（2356）、宏碁（2353）、廣達、凌華（6166）、長佳智能（6841）等攜手走高，為台股多頭增添動能。

據大和資本最新報告指出，輝達（NVIDIA）的AI伺服器擴增速度雖不如預期快速，但相關瓶頸正逐步解決中，且各大CSP廠在DeepSeek衝擊後，仍積極在AI時代維持領先地位，因此持續看好台廠相關資料中心硬體產業，分別給予信驊（5274）5,645元、緯穎2,920元、台達電（2308）525元、鴻海265元、廣達390元的目標價，評等皆為「買進」。18日緯穎開高走高逾4.5%，盤中最高來到2,195元，輕鬆重返5日線上，並帶動緯創隨之上漲逾2%，廣達也維持高檔、守穩5日線；惟台達電受到子公司泰達電營運展望偏保守、股價重挫拖累，台達電盤中帶量大跌逾3.5%、跌破400元關卡。

另，創意17日獲三大法人轉買超1,330張，帶量突破5日線，拉出一根紅棒，18日續挾外資看好其AI營收成長潛力，股價再漲逾3%、向1,500元關邁進。美系外資針對創意出具最新研究報告指出，創意首季營收可望符合市場預期，且受惠AI營收成長潛力，將其目標價由1,600元、調升至1,680元，並重申其「優於大盤」評等。美系外資表示，隨著AI市場競爭進入新局，包括OpenAI、xAI、ByteDance等AI巨頭積極投入新世代技術開發，若創意能獲取專案，股價樂觀目標價有望看上2,300元。