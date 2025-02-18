快訊

王大陸驚爆逃兵役！遭警方逮捕偵訊中：下午移送北檢

學術修羅場／昔分級制釀高退稿率 今投本土期刊像擲筊

有昌珊心結？被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

聽新聞
0:00 / 0:00

電腦設備題材豐 飛捷漲停亮燈、宏碁挺進40元關卡

經濟日報／ 新媒體中心記者／台北即時報導

美股昨夜休市，台股17日受台積電（2330）重登季線領攻AI族群，加上三大法人買超328.84億元助陣下，再度站上各均線，18日盤初台積電壓回平盤上下狹幅震盪，華邦電（2344）轉跌但交棒南亞科（2408）續攻，達邁（3645）、金像電（2368）、微星（2377）、創意（3443）等電子權值要角續強，惟生化等傳產走弱，使得集中市場指數也陷入平盤上下震盪，多空於23,500關前對峙。而電腦設備族群題材紛陳，盤初即由飛捷（6206）快攻漲停打前鋒，拉抬類指開高後一路上攻，扮演18日電子族群多頭主力。其中，工業電腦（IPC）飛捷帶量快攻漲停，激勵新漢（8234）、青雲（5386）跟漲逾6%，事欣科（4916）、振樺電（8114）、磐儀（3594）漲逾3%；此外，因應美國總統川普加徵關稅，PC品牌大廠宏碁（2353）執行長暨董事長陳俊聖表示，將把產品售價調漲10%，18日股價開高為39.9元並叩關40元反應，盤初維持逾1%漲幅表現，成交量也輕鬆突破萬張，並帶動華碩（2357）隨之上漲、持穩5日線上。

PC品牌大廠宏碁執行長暨董事長陳俊聖表示，將把產品售價調漲10%。陳俊聖指出，在目前的預設情況下，擬將中國大陸生產的筆記型電腦美國售價自下個月起調漲，但也考慮把生產移出中國大陸，包括考慮移往美國。市場預期，宏碁為美國第五大電腦品牌，隨著宏碁喊漲NB售價，惠普、戴爾、聯想、蘋果及華碩等品牌商也可能跟進，調漲大陸輸往美國的NB產品售價。

另，市場看好DeepSeek的出現有助加速邊緣AI應用，帶動布局相關領域已久的工業電腦（IPC）產業，飛捷多頭短暫休憩後，今日攻勢再起，開盤不到30分鐘即爆出逾萬張大量，股價強勢攻頂、達151.5元鎖死。

宏碁 美國

延伸閱讀

澤倫斯基稱美國想取悅普亭 警告歐洲軍力處弱勢

國際油價因關稅與預期降息延後而承壓 美國對伊朗實施原油制裁

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

防川普關稅大刀 宏碁美國NB喊漲、華碩強化供應鏈韌性

相關新聞

英業達 GB300 相關產品2025年下半年放量

輝達（NVIDIA）最新GB300系列AI晶片呼之欲出，英業達（2357）相關產品下半年可望放量，而且奪單比重較GB20...

揚明光揮軍 CPO 報捷

光學鏡頭廠揚明光（3504）搶攻共同封裝光學（CPO）市場報捷，應用於MT Ferrule對接光纖連接頭已送樣，目前客戶...

昇陽半2024年 EPS 2.85元 歷來新高

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（17）日應主管機關要求，公布自結去年第4季每股純益為1.16元，去年全年每股純益2.85...

景碩2024年 EPS 0.11元 擬配息1元

載板廠景碩（3189）昨（17）日公告去年每股純益0.11元，與2023年持平，擬以資本公積配息1元。

中華電加碼海纜投資

面對天災、人禍等不確定性，海纜等網路易受影響，中華電信（2412）強調，除點亮台灣各山頭的微波站，強化網路韌性，並擴大海...

創意早盤上衝逾7% 大摩升目標價、最樂觀上看2,300元

創意（3443）於17日早盤表現強勢，截至上午10點，最高價達1,415元，盤中一度漲7.2%，表現強勢。摩根士丹利（大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。