電腦設備題材豐 飛捷漲停亮燈、宏碁挺進40元關卡

美股昨夜休市，台股17日受台積電（2330）重登季線領攻AI族群，加上三大法人買超328.84億元助陣下，再度站上各均線，18日盤初台積電壓回平盤上下狹幅震盪，華邦電（2344）轉跌但交棒南亞科（2408）續攻，達邁（3645）、金像電（2368）、微星（2377）、創意（3443）等電子權值要角續強，惟生化等傳產走弱，使得集中市場指數也陷入平盤上下震盪，多空於23,500關前對峙。而電腦設備族群題材紛陳，盤初即由飛捷（6206）快攻漲停打前鋒，拉抬類指開高後一路上攻，扮演18日電子族群多頭主力。其中，工業電腦（IPC）飛捷帶量快攻漲停，激勵新漢（8234）、青雲（5386）跟漲逾6%，事欣科（4916）、振樺電（8114）、磐儀（3594）漲逾3%；此外，因應美國總統川普加徵關稅，PC品牌大廠宏碁（2353）執行長暨董事長陳俊聖表示，將把產品售價調漲10%，18日股價開高為39.9元並叩關40元反應，盤初維持逾1%漲幅表現，成交量也輕鬆突破萬張，並帶動華碩（2357）隨之上漲、持穩5日線上。

PC品牌大廠宏碁執行長暨董事長陳俊聖表示，將把產品售價調漲10%。陳俊聖指出，在目前的預設情況下，擬將中國大陸生產的筆記型電腦美國售價自下個月起調漲，但也考慮把生產移出中國大陸，包括考慮移往美國。市場預期，宏碁為美國第五大電腦品牌，隨著宏碁喊漲NB售價，惠普、戴爾、聯想、蘋果及華碩等品牌商也可能跟進，調漲大陸輸往美國的NB產品售價。

另，市場看好DeepSeek的出現有助加速邊緣AI應用，帶動布局相關領域已久的工業電腦（IPC）產業，飛捷多頭短暫休憩後，今日攻勢再起，開盤不到30分鐘即爆出逾萬張大量，股價強勢攻頂、達151.5元鎖死。