昇陽半2024年 EPS 2.85元 歷來新高

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（17）日應主管機關要求，公布自結去年第4季每股純益為1.16元，去年全年每股純益2.85元，為公司掛牌上市以來高點。

昇陽半去年第4季合併營收10.49億元，首度突破10億元大關，季增11.9％、年增39.3％；全年合併營收為35.51億元，連續四年創新高，年增6.7％。

昇陽半去年第4季淨利2億元，季增約59％，年增幅度高達99倍，每股純益為1.16元，是上市掛牌以來的單季高點；去年淨利4.92億元，年增57.6％，每股純益2.85元，也是上市以來新高峰。

昇陽半並公布，今年元月淨利7,400萬元，年增1.24倍，每股純益為0.43元。法人推估，受惠新產能效益，昇陽半本季業績可望不受工作天數較少影響，持續呈現季增，繼續改寫單季紀錄。

昇陽半昨日股價上漲4.5元，收在145元。