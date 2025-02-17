揚明光揮軍 CPO 報捷

光學鏡頭廠揚明光（3504）搶攻共同封裝光學（CPO）市場報捷，應用於MT Ferrule對接光纖連接頭已送樣，目前客戶正測試中，最快今年底、明年第1季有望量產，並投入CPO連接頭研發當中。

揚明光跨足半導體新應用業務傳出捷報，激勵昨日股價攻漲停價72.4元作收，上漲6.5元，成交量放大到9,523張。

揚明光日前已公布去年財報，全年營收25.72億元，毛利率11.7%，營業損失2.67億元，稅後淨損2.48億元，其中，歸屬母公司業主淨損2.48億元，每股淨損2.17元，連兩年虧損。

揚明光表示，去年業績下滑，主因營收占比較高的微投光機銷售非中國市場的客戶仍處於去化庫存階段，而銷售中國市場的客戶受內需低迷及中低階機種面臨低價單片式LCD投影競爭影響，整體出貨年減四成。

另外，3D列印因客戶需求疲弱，備貨保守影響，年減33%；光學元件類產品受新興應用出貨減少及去年第3季末處分日本子公司影響，年減10%；智能家居鏡頭有新機種陸續加入量產，年增6%；車用產品受惠HUD出貨大幅增長，年增22%。

因應消費市場衰退，揚明光調整微投光機銷售策略，聚焦非大陸及非消費投影應用。公司表示，去年取得工業投影新應用產品，預計本季末開始量產，同時產品應用延伸至至倉儲跟物流領域，預估倉儲與物流投影鏡頭有機會今年第4季量產。

揚明光表示，倉儲與物流投影鏡頭搭載AI運算，投影模組裝置在送貨員車內，提供視覺資訊，讓送貨員更快速辨識包裹，準確提貨或出貨，未來該產品將拓展各大型物流企業，為長期營運挹注穩定營收。

此外，去年因火災事故認列營業外損失7,258萬元，已於去年第3季收到財產險預付賠款並認列火災賠償收入4,500萬元，剩餘財產險理賠金額尚待保險公司召開共保會議等相關程序後確定；其餘項目相關求償及營業中斷險理賠程序持續進行中。

展望本季營運，揚明光表示，除智能家居鏡頭因上一季新機種加入量產，出貨可望增長外，其餘產品線，出貨將低於上季。