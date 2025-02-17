英業達 GB300 相關產品2025年下半年放量

輝達（NVIDIA）最新GB300系列AI晶片呼之欲出，英業達（2356）相關產品下半年可望放量，而且奪單比重較GB200顯著拉升，挹注營運，也讓英業達通吃陸系及美系雲端服務供應商（CSP）AI伺服器大商機。

英業達的GB200 AI伺服器去年底小量送樣NVL72機櫃給美系CSP大廠，進行測試，本季底正式出貨，並逐步放量，除GB200伺服器外，B200 AI伺服器去年第4季也已陸續出貨。

最新的GB300及B300方面，英業達下半年也可望陸續放量出貨。供應鏈指出，B300系列將有更多x86設計，HGX架構將採八顆GPU設計，MGX架構改為插槽（socket）設計，在x86架構設計下，代工廠在設計與資源上調配自由度較高。

英業達積極衝刺伺服器量能，除獲陸系CSP大廠青睞，也手握多家美系CSP大廠訂單。為因應美國總統川普上任後，引發的地緣政治變化，英業達考慮前往美國設廠。

英業達總經理蔡枝安日前透露，新廠可能落腳德州，已看過幾個美國製造的設廠地點，德州除離墨西哥近，電力供應也較充足，若電力供應順利接上，半年就可轉移伺服器後段組裝線。

展望2025年，蔡枝安看好，今年營運仍會持續成長，再創新高，但考量川普上任、地緣政治等大環境變數，今年業績要像2024年達到25%的年增幅，可能有一定難度，但也非完全不可能。