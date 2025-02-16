昇陽半 兩檔聚光
昇陽半導體（8028）受惠晶圓代工廠積極拉貨，及擴產效應顯現，元月營收月增1.8%至3.6億元，創單月歷史新猷，且連五個月遞增，近日外資及投信積極回補，收復所有均線。
法人分析，在製程更趨先進下，晶圓光罩層數不斷提高，生產過程更複雜，帶動再生晶圓消耗量增加。昇陽半多次上修產能規模，法人估目前新竹竹科廠、台中中港廠單月合計月產出約63萬片，今年底攀升至80萬片，朝全球再生晶圓龍頭地位邁進。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關權證，擴大獲利空間，如昇陽半統一54購01（068849）、 昇陽半群益48購01（068742）。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言