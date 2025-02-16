中鋼 選逾三個月
中鋼（2002）1月營收257億元、年減19%，主要受春節長假影響，上班天數少，出貨量降低。展望後市，法人指出，全球鋼鐵協會預期2025年全球鋼鐵需求年增1.2%，雖然大陸持續受到房地產需求不振，鋼材需求年減1%，但印度、美國、日本鋼材需求分別預期成長8.5%、2%和1.7%，看好今年全球鋼鐵供需結構改善。
美國總統川普將對進口鋼、鋁產品課徵25%關稅，引發北美鋼價走高，加上第2季旺來臨與3月大陸兩會有望刺激經濟，鋼價反彈可期。
看好中鋼的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如中鋼永豐48購01（069990）、中鋼元富47購01（067601）。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言