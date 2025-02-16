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陸、港股 ETF 押90天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

雖然面臨到美國關稅政策的不確定，但AI投資熱潮推動港股大漲，盤面上，中信中國50（00752）、元大上證50等陸港股ETF近一周紛紛收紅。發行券商指出，對於陸港股後市表現看多的投資人，可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

中國大陸1月CPI年增率由0.1%攀升至0.5%、為去年8月以來首次加速且高於預期，PPI年增率負值持平於-2.3%、低於預期，大陸國家主席習近平計畫與馬雲等商界領袖會晤的消息，引發官方支持民營企業發展的樂觀預期，加上大陸三大電信公司全面投入DeepSeek模型、阿里巴巴與蘋果合作等消息，均強化大陸AI產業投資熱潮，中港股市連袂走揚，並以港股漲勢領先。

近周香港恆生指數漲幅超過7%，在全球股市中名列前茅，由阿里巴巴等消費耐久財類股與騰訊等科技類股引領大漲，阿里巴巴聯合創始人蔡崇信確認與蘋果合作傳聞，計劃將其AI功能加入大陸市場銷售iPhone等產品的利多消息帶動，而盤面上熱門陸港股ETF之一的中信中國50前兩大成分股為騰訊控股及阿里巴巴，占比為21.25%、13.77%。

陸股由權值股貴州茅台等民生消費類股、泰格醫藥等醫藥衛生類股與中國聯通等電信業務類股領漲。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。

港股 阿里巴巴

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