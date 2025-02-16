快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

聯發科、世芯 四檔夯

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

中國大陸新創公司推出的DeepSeek對市場發展人工智慧（AI）投下震撼彈，大型雲端服務廠（CSP）積極投注發展AI，法人看好聯發科（2454）、世芯-KY等IC設計公司營運受惠，投資人可透過證券商品卡位投資。四大CSP業者中，谷歌（Google）在TPU系列方面，2025年主要出貨為TPU v6e以及v6P，TPU v7則將於明年底量產，聯發科可望受惠。

法人表示，聯發科負責TPU v7 IO die設計及整體後段設計服務，預計今年第4季至明年第1季可望量產。且聯發科為TPU v7在2025、2026年準備的CoWoS產能分別為5,000片、3萬片，預計將可貢獻營收約600億至700億元之譜。

亞馬遜AWS方面，AWS執行長執行長加爾曼（Matt Garman）在AWS雲端年會公布AWS下一世代自研晶片 Trainium3，採3奈米製程。法人分析，世芯-KY負責Trainium 3後段設計服務，預計Trainium 3將於明年第1季下線（Tape-out）完成，2026年第1季進入量產；此外，世芯-KY為Trainium 3準備約7萬片CoWoS產能，預計可貢獻約千億營收。

微軟的M200及臉書母公司Meta的MTIA v3方面，未來ASIC開發選擇採用博通及邁威爾設計，其前段及後段設計皆由原廠負責。法人表示，雖然預計2026年推出的ASIC設計供應鏈並無台廠蹤跡，但看好後續在樽節成本趨勢上，有望尋找台廠負責。

IC設計 世芯 聯發科

延伸閱讀

雲端、邊緣 AI 聯發科卡位新商機

台積電、聯發科 押120天期

聯發科1月營收突破500億元 創歷年同期新高

產業數位轉型 高雄攜手AWS打造城市「智慧」大腦

相關新聞

造紙族業務創新 拓收益來源

造紙族切入創新領域，拓展收益來源。榮成（1909）今年將新建綠色低碳紙箱業務，落實減碳並提高工業用紙自用比率；永豐餘推動...

小摩看代工 按讚五台廠

摩根大通（小摩）證券最新報告中指出，台灣ODM廠持續看旺，主因伺服器銷售因關稅驅動的急單和強勁終端需求保持穩健，加上亞馬...

資料中心硬體股 外資點將

大和資本於最新報告中指出，輝達（NVIDIA）的AI伺服器擴增速度較預期緩慢，不過相關瓶頸正逐步得到解決，且各大CSP廠...

機器人概念股 盤面亮點

台股受川普關稅亂流衝擊，上周五（14日）拉回整理，機器人概念股在市場傳出蘋果有意進入機器人領域，成為盤面亮點，包括上銀（...

AI 伺服器鏈 逢低承接

好萊塢曾有兩部以AI機器人為主題熱賣的影片，一部是魔鬼終結者系列，另一部則是機械公敵，從影片情節設計中可以預見：在馬斯克...

台灣精材將轉上櫃 20日辦業績發表會

台灣精材（3467）將於2月20日舉行上櫃前業績發表會。台灣精材為全球少數可提供半導體設備中所需高純度耗材零組件者，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。