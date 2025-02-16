新日興、美時 認購靚

台股近日拉回整理，盤面淪為個股題材表現，新日興（3376）、美時等兩檔中小型股吸引法人買盤進駐，走勢相對強勢，預料後續仍有輪動機會。發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

市場傳出蘋果預計2026年發表首款折疊手機，明、後年預估出貨量分別達800萬至1,000萬支、2,000萬支，新日興被點名為軸承供應商之一，添增想像空間。

法人指出，新日興今年筆電營收可望成長，主要動能來自AI PC效應逐漸發酵，除Macbook的業務穩定，維持較高供貨比重外，非蘋筆電以往主要聚焦中高階機種，在爭取更多平價機種有成下，將有利市占率提升。

目前折疊手機滲透率僅約2%，未來五至十年可望攀高到5%至10%。法人評估，短期仍將由三星及華為主導，新日興相關營收貢獻仍低，將持續爭取陸系手機品牌訂單，成為今、明年潛在營收上檔機會。

美時去年第2季完成併購TEVA泰國子公司，目前營收貢獻約5億元，法人預計，2025年東南亞市場可貢獻營收約20億元，三至五年內直追南韓市場達50億元。

此外，美時在去年9月收購賽諾菲在越南、柬埔寨的Alpha-Choay抗發炎品牌藥，法人預估，2025年貢獻營收約8億元，加上還有五項東南亞併購案，若全數順利完成，未來營收挹注總計可達1億美元（約新台幣32.7億元）。

法人認為，美時產品線從學名藥、505b2、生物相似藥到全新藥NCE都有，加上東南亞市場快速擴張，癌症用藥pipeline搶占歐美市場，息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）利潤率相較默克、輝瑞等大藥廠毫不遜色。

權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

連結新日興的相關權證包括新日興凱基46購05（064030）、新日興兆豐49購01（069541）；美時相關證有美時凱基46購04（061965）、美時國泰47購01（059292）。