AI 伺服器鏈 逢低承接

好萊塢曾有兩部以AI機器人為主題熱賣的影片，一部是魔鬼終結者系列，另一部則是機械公敵，從影片情節設計中可以預見：在馬斯克及眾多大陸新創機器人公司積極投入，加上AI在大陸DeepSeek的創新架構下，模組所占硬體資源大幅縮小，讓用戶端AI應用的環境加速演進，將提前觸動AI終端產品如NB、PC、手機、機器人需求的成長。

機器人這類所謂的AI代理所帶動的題材股，股價從去年以來多有反應。往後看，隨AI代理人技術的普及，各類機器人需求爆量的時刻預期將可提前。投資人可以留意國內外各主要研究報告中尚未提到的潛在商機，例如：聯發科和輝達合作開發的AI運算晶片，單價低，很適合當AI終端產品的腦。

其次，馬斯克表示，特斯拉設計的自駕車將採用自動充電模式。我們可以這樣想：掃地機器人電量低時可回去自己充電，特斯拉的自駕計程車設計或許就是這樣的一個概念，只要搭配高功率的無線充電系統，將可降低很多對應的成本。

此外，人形機器人需要有供電的系統支持，因此高效能、具快充功能、且安全度高的電池模組前景也看好。除此之外，為讓機器人能夠運作更長的時間，如何選擇又輕、又堅固、又便宜的材質來製作人形機器人的骨架與身體，也是未來人型機器人放量成長時可留意的商機。

川普上周拋出所謂的對等關稅政策，凡是對美國同類型產品課的關稅較美國高的，都將面對美國關稅報復。從WTO資料來看，此一政策對印度、土耳其、南非、伊朗等國影響較大；台灣由於出口以科技產業為主，適用ITA零關稅，進口品中以農牧產品以及汽車之關稅及貨物稅等稅制，比較容易踩到川普的底線。

但從美國副總統范斯上周在巴黎AI峰會演說中，提及美國將確保最先進的AI晶片與系統須在美國生產的說法，研判我國高度仰賴美國製程設備的半導體業，以及承接美國CSP與電腦大廠伺服器訂單的EMS組裝業，較有加碼投資美國製造的壓力，相關公司籌資計畫與股價的關聯可留意。

長期來看，由於美國製造、管理成本高，廠商利潤率必然也將受到影響，這或許是上周台股轉弱的主因。

川普上任以來，關稅砲火猛烈，導致台股走勢蹣跚，個股股價跌落年線之下、線型結構轉空者日多的趨勢也未改變，因此建議投資人操作上仍宜步步為營。

短線可選擇籌碼相對乾淨的傳產類股，順著以巴以及俄烏戰爭邁向停戰之重建商機題材技術面操作。AI族群，由於美系CSP業者今年資本支出年增仍有三成以上，景氣無反轉之虞，建議選擇股價整理一年後重回年線之上的NRE設計服務公司，及股價向下修正逼近近二年低價區的AI伺服器、組裝廠、關鍵零組件供應商等個股逢低承接。（作者是群益投顧董事長）