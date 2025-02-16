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機器人概念股 盤面亮點

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股受川普關稅亂流衝擊，上周五（14日）拉回整理，機器人概念股在市場傳出蘋果有意進入機器人領域，成為盤面亮點，包括上銀（2049）、和大等獲外資點名為人形機器人百強公司的機器人概念股逆勢上漲。

根據外電報導，蘋果有意跨入機器人領域，雖還在初期的概念驗證階段，但對市場有激勵效應。法人表示，輝達去年宣布推出專為人形機器人打造通用基礎模型Project GR00T，預測未來二、三年人形機器人技術將明顯突破，特斯拉也推出新一代人形機器人Optimus，機器人產業長期看俏。

法人指出，AI機器人大約分成感測模組（光學鏡頭與聲音感測）、機構模組（氣動元件）、控制模組（機械手臂）、 驅動模組（馬達）等。台股中的機器人概念股包括和大、上銀、鴻海、所羅門、廣達、台灣精銳、廣運、樺漢、羅昇等，涵蓋視覺、氣動、機器手臂與組裝等。

汽車傳動系統製造廠和大因同時擁有機器人與車用雙題材，近五日股價漲幅達16.9%；上銀也因擴大布局人形機器人及客製化專用型機器人領域，與國際大廠緊密合作，近周漲幅3.8%。

上銀 和大 機器人

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