快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

資料中心硬體股 外資點將

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

大和資本於最新報告中指出，輝達（NVIDIA）的AI伺服器擴增速度較預期緩慢，不過相關瓶頸正逐步得到解決，且各大CSP廠在DeepSeek衝擊後，依然下定決心在AI時代維持領先地位，因此依然看好台廠相關資料中心硬體產業。

統整大和資本看好個股，其中包含鴻海（2317）、廣達、台達電、信驊、緯穎等五檔皆給予「買進」的評等，目標價依序為265元、390元、525元、5,645元、2,920元。

大和資本指出，2025年四大CSP廠展現穩健的資本支出。在2024年基期已大幅成長下，四大雲端服務供應商對2025年的資本支出展望相當樂觀，預計總支出將達3,100億美元，年增 36%。

由於這項支出規劃是在DeepSeek R1發布之後提出，顯示CSP廠為在AI時代保持領先地位，想藉由強化運算能力以提升演算法的智慧化程度。

同時，多數CSP廠並不將DeepSeek視為迫在眉睫的威脅，甚至認為DeepSeek所帶動的軟體優化，反而會加速在AI投資上的變現進程。

大和資本認為，對台灣數據中心硬體產業仍維持正面看法，因為輝達AI伺服器成長速度不及預期的因素已反映在股價中，因此市場因擔憂DeepSeek而導致的短期回調，可能被過度放大。

不過，大和表示，根據觀察，除廣達和鴻海外，數據中心硬體產業整體的月銷售動能大致符合預期。廣達和鴻海表現較預期疲弱，主因NVL72的出貨成長不如預期。然而，兩者都提到，目前的瓶頸正逐步獲得改善，預計從今年第2季起，營收動能將逐漸回升。

AI 廣達 鴻海

延伸閱讀

戴爾傳供貨xAI 緯創、鴻海、英業達、神達可望受惠

輝達大賣44%安謀股票

日產案 鴻海：是合作不是併購

鴻海（2317）股價回180...帳面仍虧損！專家指1盲點：好公司也會被高估價值

相關新聞

造紙族業務創新 拓收益來源

造紙族切入創新領域，拓展收益來源。榮成（1909）今年將新建綠色低碳紙箱業務，落實減碳並提高工業用紙自用比率；永豐餘推動...

小摩看代工 按讚五台廠

摩根大通（小摩）證券最新報告中指出，台灣ODM廠持續看旺，主因伺服器銷售因關稅驅動的急單和強勁終端需求保持穩健，加上亞馬...

資料中心硬體股 外資點將

大和資本於最新報告中指出，輝達（NVIDIA）的AI伺服器擴增速度較預期緩慢，不過相關瓶頸正逐步得到解決，且各大CSP廠...

機器人概念股 盤面亮點

台股受川普關稅亂流衝擊，上周五（14日）拉回整理，機器人概念股在市場傳出蘋果有意進入機器人領域，成為盤面亮點，包括上銀（...

AI 伺服器鏈 逢低承接

好萊塢曾有兩部以AI機器人為主題熱賣的影片，一部是魔鬼終結者系列，另一部則是機械公敵，從影片情節設計中可以預見：在馬斯克...

台灣精材將轉上櫃 20日辦業績發表會

台灣精材（3467）將於2月20日舉行上櫃前業績發表會。台灣精材為全球少數可提供半導體設備中所需高純度耗材零組件者，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。