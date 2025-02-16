和泰車擴展社區維修站

和泰車（2207）藉由社區型保修站有效擴展業務，2024年TOYOTA的服務營收年增逾二成，貢獻集團營收規模已突破200億元，法人預期，今年會更好。

和泰車指出，TOYOTA擁有業界最多的227間綿密服務據點，包含全功能型服務廠122間與社區型保修站105間，提供廣大車主即時、便利的車輛售後服務，即使擴增服務中心的難度愈來愈高，仍然可以隨著車輛數增加，同步擴增服務量能。

和泰車指出，社區型保修站挹注可觀的維修量能，與傳統的服務廠互相搭配，有效提昇和泰車的服務品質。不過經過過去三年的快速展店，目前首要任務已從快速展店轉為人才的培養，關鍵因素是快速展店同時也需要大量人才配合。

為了持續支援服務體系的人才需求，和泰車新莊綜合園區包括「小型車維修大樓」、「長源汽車新莊廠」、「研修大樓」三大部份。配有先進、高效率的教育設備及各式教育訓練教室。