俄烏戰爭停戰效應發酵，水泥龍頭台泥也有機會享受災後重建商機。台泥董事長張安平日前指出，台泥集團轉投資土耳其OYAK水廠在黑海沿岸擁有一座水泥廠，預告若俄烏正式停戰、啟動重建，台廠中台泥很有機會獲得商機。

張安平說：「你們知道這個意義嗎？烏克蘭對面就是黑海，我們（土耳其水泥廠）在烏克蘭正對面」。台泥上周五（14日）收33.05元，下跌0.4元。

張安平指出，如果未來戰爭結束，烏克蘭的重建、俄國的重建需求將非常高，台泥旗下的OYAK可以直接很方便供貨。

張安平表示，2023年發生土耳其大地震，大地震後需要重建，突然間混凝土廠跟水泥需求特別高。而台泥旗下OYAK所供應水泥、混凝土建造的建築物在當地地震中沒有一個倒的。台泥是在2018年與土耳其OYAK成立合資公司，共同持有OYAK在土耳其境內擁有七座水泥廠，11條熟料產線、2條白水泥產線、67座混凝土廠、50個發貨站以及1個港口。