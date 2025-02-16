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友達退出太陽能單晶長晶業務

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）持續收斂不賺錢的轉投資事業，子公司友達晶材將全面退出太陽能單晶長晶業務，未來將聚焦半導體材料事業。友達規劃，友達晶材后里廠區將於2027年清空，交予買方美光記憶體；半導體材料事業整併至友達中科廠。

友達基於彈性規畫的營運策略，已於2024年8月出售友達晶材西側廠區予台灣美光，交易金額為7億元；接下來將再出售東側廠區，交易金額為30.5億元。

友達晶材前身是由友達轉投資「友達能源技術公司」，成立於2009年，2010年更名為友達晶材。友達2008年開始布局太陽能，與日商M.Setek及其它國際知名大廠協力合作，打造垂直整合太陽能價值鏈。

面對長遠經營布局考量，友達董事長彭双浪說，友達晶材會淡出太陽能單晶長晶事業，將資源聚焦於半導體測試晶圓與零組件相關領域，擴大半導體材料製造與加工服務，致力為客戶創造價值，達成整體營運正面效益。

半導體 友達 太陽能

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