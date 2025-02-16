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小摩看代工 按讚五台廠

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根大通（小摩）證券最新報告中指出，台灣ODM廠持續看旺，主因伺服器銷售因關稅驅動的急單和強勁終端需求保持穩健，加上亞馬遜AWS的AI ASIC伺服器需求強勁、GPU模組生產正在改善、且電競筆電短期想像空間大，看好華碩（2357）、廣達、緯穎、鴻海、台達電等相關供應鏈有望受惠。

小摩指出，在筆電方面，ODM今年首季表現樂觀，2、3月受新產品周期帶動將更強勁，整體季減11%，優於正常季節性衰退。此外，預計在上半年新產品，尤其電競PC推出後，品牌商在平均售價與利潤率都有上行空間。

今年1月一般伺服器、ASIC伺服器皆優於預期，小摩認為，AI伺服器需求可能帶動一般伺服器汰舊換新，以更強大或高密度的機器來提升效率。

ASIC方面，觀察到亞馬遜AWS ASIC供應鏈元月營收動能強勁，展望後續，隨著規模持續擴大，預期上半年將保持動能。

GPU伺服器部分，過去一個月，輝達Blackwell平台GPU產量提升，且Bianca板卡良率也提高。雖然下游GB200系統處於學習曲線的早期階段，生產速度仍較為緩慢，預期第2季將有顯著改善。

不過，在iPhone方面，今年首季iPhone EMS生產在季節性表現下仍季減約40%，鴻海、和碩等相關代工廠元月iPhone營收也有所下滑。

伺服器 電競筆電

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