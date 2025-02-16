輝達5070延至3月開賣

輝達新世代顯卡RTX50系列當中，高階版5090上市後因供不應求，在黃牛搶貨下，導致價格暴漲，晶片供應吃緊連帶影響後續新卡銷售計畫，先前分析師爆料，原定2月上市、定位中高階產品的RTX5070系列恐將延後開賣。輝達近期證實，5070將延後至3月5日開賣，但5070 Ti則維持2月20日上市。

市場分析，輝達5070延至3月5日上市，一個原因除了是晶片供應緊缺外，另一原因可能來自老對手超微，將視超微新款顯卡售價來調整市場策略。

輝達在今年美國消費性電子展（CES 2025）公布RTX 5070系列（5070Ti及5070）將於2月上市，但當時並未揭露具體販售日期。

而微星（2377）先前在法國自家官網上，透露RTX 5070 Ti將於2月20日開賣，法國線上購物網站也列出微星RTX 5070 Ti顯卡將於20日開賣。

分析師預估，輝達RTX5070、5060的量產時間可能會延後到3月或4月，且即便能於2月準時量產，屆時也將因供應稀缺造成缺貨。