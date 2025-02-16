快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

輝達5070延至3月開賣

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

輝達新世代顯卡RTX50系列當中，高階版5090上市後因供不應求，在黃牛搶貨下，導致價格暴漲，晶片供應吃緊連帶影響後續新卡銷售計畫，先前分析師爆料，原定2月上市、定位中高階產品的RTX5070系列恐將延後開賣。輝達近期證實，5070將延後至3月5日開賣，但5070 Ti則維持2月20日上市。

市場分析，輝達5070延至3月5日上市，一個原因除了是晶片供應緊缺外，另一原因可能來自老對手超微，將視超微新款顯卡售價來調整市場策略。

輝達在今年美國消費性電子展（CES 2025）公布RTX 5070系列（5070Ti及5070）將於2月上市，但當時並未揭露具體販售日期。

而微星（2377）先前在法國自家官網上，透露RTX 5070 Ti將於2月20日開賣，法國線上購物網站也列出微星RTX 5070 Ti顯卡將於20日開賣。

分析師預估，輝達RTX5070、5060的量產時間可能會延後到3月或4月，且即便能於2月準時量產，屆時也將因供應稀缺造成缺貨。

法國 超微 輝達

延伸閱讀

這檔去年前三季EPS超越前年全年34% 營收與獲利雙雙創新高

索羅斯看好台積電競爭力 加碼投資

巴隆：對台晶片加稅 不利美國AI發展

Meta重金投資AI人形機器人 長線目標將扮產業要角

相關新聞

造紙族業務創新 拓收益來源

造紙族切入創新領域，拓展收益來源。榮成（1909）今年將新建綠色低碳紙箱業務，落實減碳並提高工業用紙自用比率；永豐餘推動...

小摩看代工 按讚五台廠

摩根大通（小摩）證券最新報告中指出，台灣ODM廠持續看旺，主因伺服器銷售因關稅驅動的急單和強勁終端需求保持穩健，加上亞馬...

資料中心硬體股 外資點將

大和資本於最新報告中指出，輝達（NVIDIA）的AI伺服器擴增速度較預期緩慢，不過相關瓶頸正逐步得到解決，且各大CSP廠...

機器人概念股 盤面亮點

台股受川普關稅亂流衝擊，上周五（14日）拉回整理，機器人概念股在市場傳出蘋果有意進入機器人領域，成為盤面亮點，包括上銀（...

AI 伺服器鏈 逢低承接

好萊塢曾有兩部以AI機器人為主題熱賣的影片，一部是魔鬼終結者系列，另一部則是機械公敵，從影片情節設計中可以預見：在馬斯克...

台灣精材將轉上櫃 20日辦業績發表會

台灣精材（3467）將於2月20日舉行上櫃前業績發表會。台灣精材為全球少數可提供半導體設備中所需高純度耗材零組件者，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。