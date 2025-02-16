友達車用營收看增15%

友達（2409）收購德國BHTC效益逐步顯現。友達總經理柯富仁透露，雙方合作已取得150億元訂單，將於未來幾年陸續挹注營運。友達集團去年車用市場營收已達500億元，BHTC加入後，推升友達智慧移動（Mobility Solution）事業成長超過六成。

他強調，隨著合併BHTC效益延續，今年友達車用市場營收可望年增10%至15%，相關年營收挑戰575億元。

柯富仁強調，友達併購BHTC後，在商機開拓、成本節省等領域均展現相當不錯的綜效。在商機開拓方面，過去友達已於一階（Tier1）市場布局，收購BHTC後，友達順勢打進歐系車廠供應鏈，也拿到美系商用客戶合作機會，並助力拓展印度市場，大陸市場亦有客戶。

今年初的美國消費性電子展（CES 2025），友達與BHTC展出一系列車用解決方案，各界關注，尤其與Sony Honda Mobility合作，率先全球展示搭載於AFEELA電動車上，首款應用在車身外部的Micro LED車頭顯示解決方案，預計2026年問世。

索尼（Sony）、本田（Honda）合資的Sony Honda Mobility公司宣布，將在2026年正式推出電動車，搭載全球首款Micro LED車頭顯示解決方案，即為友達負責供應。柯富仁透露，CES 2025展後，已有多家庫廠積極與友達洽談新產品合作案。

柯富仁指出，友達與BHTC取的新案合計超過150億美元，將會在未來幾年陸續貢獻營運。去年雙方合作亦有22億美元營收，車用市場未來成長可期，也帶動整體Mobility Solution智慧移動訂單能見度高，會是未來友達重要的成長引擎。

他指出，數家中國大陸前十大汽車品牌銷量已攀升至全球前三名，歐美車廠雖面臨陸企崛起的挑戰，由於百年品牌仍有經營通路優勢，待策略調整後，車用市場預期可成長，看好歐美客戶和大陸品牌汽車競爭情勢下，均必須尋求創新，友達透過CES展成功向汽車品牌廠宣告，有實力滿足車廠創新需求。