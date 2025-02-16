快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

友達車用營收看增15%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
友達董事長彭双浪（聯合報系資料照）
友達董事長彭双浪（聯合報系資料照）

友達（2409）收購德國BHTC效益逐步顯現。友達總經理柯富仁透露，雙方合作已取得150億元訂單，將於未來幾年陸續挹注營運。友達集團去年車用市場營收已達500億元，BHTC加入後，推升友達智慧移動（Mobility Solution）事業成長超過六成。

他強調，隨著合併BHTC效益延續，今年友達車用市場營收可望年增10%至15%，相關年營收挑戰575億元。

柯富仁強調，友達併購BHTC後，在商機開拓、成本節省等領域均展現相當不錯的綜效。在商機開拓方面，過去友達已於一階（Tier1）市場布局，收購BHTC後，友達順勢打進歐系車廠供應鏈，也拿到美系商用客戶合作機會，並助力拓展印度市場，大陸市場亦有客戶。

今年初的美國消費性電子展（CES 2025），友達與BHTC展出一系列車用解決方案，各界關注，尤其與Sony Honda Mobility合作，率先全球展示搭載於AFEELA電動車上，首款應用在車身外部的Micro LED車頭顯示解決方案，預計2026年問世。

索尼（Sony）、本田（Honda）合資的Sony Honda Mobility公司宣布，將在2026年正式推出電動車，搭載全球首款Micro LED車頭顯示解決方案，即為友達負責供應。柯富仁透露，CES 2025展後，已有多家庫廠積極與友達洽談新產品合作案。

柯富仁指出，友達與BHTC取的新案合計超過150億美元，將會在未來幾年陸續貢獻營運。去年雙方合作亦有22億美元營收，車用市場未來成長可期，也帶動整體Mobility Solution智慧移動訂單能見度高，會是未來友達重要的成長引擎。

他指出，數家中國大陸前十大汽車品牌銷量已攀升至全球前三名，歐美車廠雖面臨陸企崛起的挑戰，由於百年品牌仍有經營通路優勢，待策略調整後，車用市場預期可成長，看好歐美客戶和大陸品牌汽車競爭情勢下，均必須尋求創新，友達透過CES展成功向汽車品牌廠宣告，有實力滿足車廠創新需求。

CES 友達 營收

延伸閱讀

Acura延後全車系電動計畫 考慮新增油電混合車款

王毅晤蕭茲 盼盡快解決電動車關稅摩擦等問題

Nissan與Honda 合併計畫正式破局 日系大廠整合夢碎！

群創1月合併營收月增3% 友達減11%

相關新聞

造紙族業務創新 拓收益來源

造紙族切入創新領域，拓展收益來源。榮成（1909）今年將新建綠色低碳紙箱業務，落實減碳並提高工業用紙自用比率；永豐餘推動...

小摩看代工 按讚五台廠

摩根大通（小摩）證券最新報告中指出，台灣ODM廠持續看旺，主因伺服器銷售因關稅驅動的急單和強勁終端需求保持穩健，加上亞馬...

資料中心硬體股 外資點將

大和資本於最新報告中指出，輝達（NVIDIA）的AI伺服器擴增速度較預期緩慢，不過相關瓶頸正逐步得到解決，且各大CSP廠...

機器人概念股 盤面亮點

台股受川普關稅亂流衝擊，上周五（14日）拉回整理，機器人概念股在市場傳出蘋果有意進入機器人領域，成為盤面亮點，包括上銀（...

AI 伺服器鏈 逢低承接

好萊塢曾有兩部以AI機器人為主題熱賣的影片，一部是魔鬼終結者系列，另一部則是機械公敵，從影片情節設計中可以預見：在馬斯克...

台灣精材將轉上櫃 20日辦業績發表會

台灣精材（3467）將於2月20日舉行上櫃前業績發表會。台灣精材為全球少數可提供半導體設備中所需高純度耗材零組件者，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。