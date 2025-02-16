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毅嘉強攻機器人 報捷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
毅嘉總經理曾恭勝（聯合報系資料照）
毅嘉總經理曾恭勝（聯合報系資料照）

機構件廠毅嘉（2402）繼揮軍當紅的光通訊市場報捷後，再傳好消息，正積極布局機器人商機，並已送樣美系客戶，供應機器人關節、結構與軟板模組，最快第3季量產出貨，並開始貢獻業績，全面插旗機器人市場。

業界人士指出，毅嘉產品線涵蓋機構件、軟板等，均為機器人產業所需關鍵零組件，加上毅嘉深耕相關產品多年，技術已相當成熟，且具備優勢產能，因而順勢切入機器人供應鏈，並獲得客戶青睞。

此外，為因應全球供應鏈重組及客戶「中國+1（China+1）」的需求，毅嘉建設中的馬來西亞第二生產基地預計今年第3季完工並開始陸續投入量產，目前工程均符合進度，預期將可帶動毅嘉今年全年營運持續挑戰新高。

毅嘉目前超過九成的產能均來自中國大陸廠區，而位於馬來西亞的吉打廠主要產品為光通訊、車用智慧座艙和儲能系統，目標五年後，大馬廠區將占總產能約35%，貢獻年營業額40億元至50億元。

展望未來，毅嘉執行長曾恭勝曾於法說會指出，今年無論消費性電子或車用業務訂單表現均比去年好，明年估計訂單也會相當不錯，預料今、明年營收都會呈現雙位數成長。

曾恭勝指出，雖然馬來西亞的人事成本比泰國高一成左右，但目前泰國已經湧入太多科技廠商，未來很可能出現缺水、缺電、缺工等問題。

反觀，馬來西亞沒有這些可能的阻力，而且當地政府對重大建設都按部就班，對外資企業也友善，加上當地約有40%為華人，溝通上也沒有阻礙，相當適合作為第三地生產基地。

值得注意的是，毅嘉近期也開始切入散熱與光通訊等新事業。

毅嘉指出，新事業目的是希望公司能延伸更多業務觸角，並持續強化創新能力，估計很快就能開始貢獻顯著業績。

其中，光通訊方面，隨著市場需求愈來愈強，毅嘉主要供應光通訊收發模組中的軟硬板，目前在中國大陸蘇州廠已世界技術領導廠商的訂單，待馬來西亞廠竣工後，則可避開美中貿易戰風險，光通訊產品將放量出貨，屆時此一業務營收比重有望從原先3%，擴大為每年至少雙位數成長。

光通訊 毅嘉 馬來西亞

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