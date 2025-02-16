快訊

賓士豪車掛假車牌！眼尖員警攔查…駕駛身分曝光「是老牌私校董座」

今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

請假91天掀波！台企銀董座劉佩真已向決策高層請辭 3接替人選呼聲高

DeepSeek橫空出世 法人點讚3檔記憶體…受惠邊緣運算

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
大陸國產AI DeepSeek。路透
大陸國產AI DeepSeek。路透

DeepSeek推出後，多家要AI領導廠商已準備全面擁抱DeepSeek模型，也因此導致使HBM價格有下修壓力、新需求帶動傳統伺服器成長，法人表示，其中邊緣運算基建國內記憶體產業直接受惠者，如宜鼎（5289）、力成（6239）、愛普*（6531）等營運皆有望增溫。

集邦科技報告指出， DeepSeek 對於 AI 基建佈署除可降低硬體成本外，由於 DeepSeek 的開源特性，故 AI 佈署所需的軟體授權費也可減少。因此，中小企業可立即開發的客製化應用，包括智慧客服、產品推薦、運營後勤最佳化等。

法人指出，輝達、微軟、亞馬遜等皆宣布導入DeepSeek-R1語言模型。現狀已由OpenAI+高昂硬體投資，將逐步過渡到 DeepSeek+低度硬體投資。考慮現有參與者、新進者加入 DS 模型及演算法，明年起全球 AI 投資之硬體組合將開啟完全不同的風貌，如非NVIDIA GPU、中低規GPU盛行、HBM2E/3/3E 壽命延長等。

法人認為，中小企業將積極擁抱 DeepSeek-based AI 模型開發並導入邊緣運算裝置使用，國內相關供應商可望受惠。群聯（8299）提供的低成本aiDAPTIV+解決方案預料將是最佳選擇之一，可同時享有群聯的低成本軟硬體方案，使用開源 DS 模型亦免除支付授權金，大大降低進入門檻，有望加快群聯在 AI 產品的成長速度。

其次，宜鼎在 Edge AI 案件耕耘多時料可直接受惠客戶案件加速導入；子公司安提國際推出多款用於邊緣運算訓練/推論的產品，如 NVIDIA MGX™ 短機身邊緣 AI 伺服器、邊緣推論 Jetson系列、邊緣推論+訓練的 MegaEdge MXM 系列等，也將直接受惠。

AI 群聯

延伸閱讀

中逾15家央國企擁抱DeepSeek 專家不喜反憂：有副作用

微信也接入DeepSeek了！ 騰訊證實：正式進行灰度測試

從邊緣推理到異構運算 看AI的全方位進化

奧特曼自爆「怕OpenAI輸、壓力大」 DeepSeek竟建議這麼做

相關新聞

DeepSeek橫空出世 法人點讚3檔記憶體…受惠邊緣運算

DeepSeek推出後，多家要AI領導廠商已準備全面擁抱DeepSeek模型，也因此導致使HBM價格有下修壓力、新需求帶...

伺服器、筆電後續看望 小摩點讚5台廠代工有望受惠

小摩於最新報告中表示，台灣ODM廠後續將持續看望，主因於伺服器銷售因關稅驅動的急單和強勁終端需求保持穩健，加上AWS 的...

四科技廠 本周舉辦法說

科技大廠本周陸續召開法說會，包括精材、華邦電、中光電、川湖等，將分別在18日、19日、21日舉行法說會，屆時將釋出最新的...

信邦2024年EPS估逾14元

信邦（3023）去年第4季營收83.4億元，季減1.1%，年增13.3%，維持高檔水準，法人預估，信邦上季每股稅後純益（...

興能高1月每股純益0.037元 樂觀後市

興能高（6558）昨（14）日應主管機關要求公告1月自結稅前盈餘與稅後純益均為300萬元，其中稅前盈餘年減68%、稅後純...

台積電雜音不斷！高盛、花旗聚焦六大議題 仍喊「買進」

台積電（2330）近期雜音紛擾，包括川普關稅戰、與英特爾（Intel）合資、及美國產能影響等。對此，高盛、花旗兩大外資火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。