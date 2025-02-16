DeepSeek橫空出世 法人點讚3檔記憶體…受惠邊緣運算
DeepSeek推出後，多家要AI領導廠商已準備全面擁抱DeepSeek模型，也因此導致使HBM價格有下修壓力、新需求帶動傳統伺服器成長，法人表示，其中邊緣運算基建國內記憶體產業直接受惠者，如宜鼎（5289）、力成（6239）、愛普*（6531）等營運皆有望增溫。
集邦科技報告指出， DeepSeek 對於 AI 基建佈署除可降低硬體成本外，由於 DeepSeek 的開源特性，故 AI 佈署所需的軟體授權費也可減少。因此，中小企業可立即開發的客製化應用，包括智慧客服、產品推薦、運營後勤最佳化等。
法人指出，輝達、微軟、亞馬遜等皆宣布導入DeepSeek-R1語言模型。現狀已由OpenAI+高昂硬體投資，將逐步過渡到 DeepSeek+低度硬體投資。考慮現有參與者、新進者加入 DS 模型及演算法，明年起全球 AI 投資之硬體組合將開啟完全不同的風貌，如非NVIDIA GPU、中低規GPU盛行、HBM2E/3/3E 壽命延長等。
法人認為，中小企業將積極擁抱 DeepSeek-based AI 模型開發並導入邊緣運算裝置使用，國內相關供應商可望受惠。群聯（8299）提供的低成本aiDAPTIV+解決方案預料將是最佳選擇之一，可同時享有群聯的低成本軟硬體方案，使用開源 DS 模型亦免除支付授權金，大大降低進入門檻，有望加快群聯在 AI 產品的成長速度。
其次，宜鼎在 Edge AI 案件耕耘多時料可直接受惠客戶案件加速導入；子公司安提國際推出多款用於邊緣運算訓練/推論的產品，如 NVIDIA MGX™ 短機身邊緣 AI 伺服器、邊緣推論 Jetson系列、邊緣推論+訓練的 MegaEdge MXM 系列等，也將直接受惠。
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