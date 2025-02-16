伺服器、筆電後續看望 小摩點讚5台廠代工有望受惠

小摩於最新報告中表示，台灣ODM廠後續將持續看望，主因於伺服器銷售因關稅驅動的急單和強勁終端需求保持穩健，加上AWS 的 AI ASIC 伺服器需求強勁，且 GPU 模組生產正在改善，並且電競筆電短期想像空間大，因此看好華碩（2357）、廣達（2382）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、台達電（2308）等相關供應鏈有望因此受惠。

小摩指出，在NB方面，ODM部分今年首季表現樂觀，2、3月受新產品週期帶動將更強勁，整體季減11%，優於正常季節性衰退，此外，預計在上半年新產品，尤其是電競 PC推出後，品牌商在平均售價與利潤率方面都有上行空間。

今年1月一般伺服器、ASIC伺服器皆優於預期，小摩認為，AI 伺服器需求可能帶動一般伺服器的汰舊換新，以更強大或高密度的機器來提升效率；而在ASIC方面，觀察到亞馬遜（AWS）ASIC 供應鏈1月營收動能強勁，展望後續，隨著規模持續擴大，預期該動能能在上半年繼續保持。

另外，在GPU 伺服器部分，過去一個月，Blackwell GPU晶片產量提升，且Bianca板卡的良率也提高。雖然下游GB200系統處於學習曲線的早期階段，生產速度仍較為緩慢，預期在第2季將有顯著改善，其中鴻海對新產品放量抱持更高信心。GB300將在第2季末進入試產階段，預計在第3季末量產。台達電有望成為 GB300 電力需求成長以及新BBU /超級電容的主要受惠者。

不過在iPhone方面，iPhone 16的疲弱抵消iPhone SE新機提前生產所帶來的助益。使得今年首季iPhone EMS生產在季節性表現下仍季減約40%，鴻海、和碩（4938）等相關代工廠在1月的iPhone營收也有所下滑。