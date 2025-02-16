四科技廠 本周舉辦法說

科技大廠本周陸續召開法說會，包括精材（3374）、華邦電（2344）、中光電（5371）、川湖（2059）等，將分別在18日、19日、21日舉行法說會，屆時將釋出最新的營運展望。

精材將於2月18日舉行法說，法人看好目前市場普遍預期AI手機換機潮將在2025年更加顯著，精材掌握美系大客戶手機3D感測元件封測訂單，而測試代工除晶圓測試（CP）外，也即將新接封裝後測試（FT）業務，可望從母公司獲得更多委外訂單入袋，看好公司今年整體營運有望繳出優於去年成績。

供應鏈透露，隨台積電委外動作將加大，精材持續受益，尤其精材興建新廠，整體所能承接的測試機台數量將會超過原先預估值，成為今、明年新營運成長動能。觀察業績表現，精材今年1月營收4.47億元，月減17.4%、年減19%，是九個月以來低點。

同樣將於2月18日舉辦法說的還有中光電，屆時公司高層將說明去年第4季及全年財報結果，並展望2025年第1季營運表現。

中光電去年合併營收396.69億元，年增0.5%。其中，背光模組所屬的節能產品營收約188.37億元，出貨量2,990萬片/台，分別年增8%及略減2%，受惠於越南廠電視模組、監視器模組及監視器整機順利量產。

在影像產品部分，年營收127.13億元，出貨量86.2萬餘台，分別年減6%及12%，主要因整體景氣不如預期，通膨、戰爭及選舉等因素使品牌行銷與市場需求遲滯。

華邦電將在2月19日舉行法說，公司看好2025年會比去年好很多，比如今年將有AI PC在商用市場的增長動能，或是像去年網通市場WiFi 7換機需求呈現遞延，正向看待今年狀況應該會很好。

至於伺服器滑軌廠川湖將在2月21日舉行法說會，該公司今年1月營收12.33億元，連續四個月創新高，月增9.89%，年增88.15%，主要是受惠人工智慧（AI）伺服器的需求暢旺。

川湖2024年全年營收101.29億元，創歷史新高，年增75.77%。展望2025年，法人預估，隨著輝達（Nvidia) GB200相關產品大量出貨，今年營收可望再創新高。

川湖之前表示，輝達GB200 AI伺服器滑軌在2024年12月小量出貨，希望2025年第1季淡季不淡，2025年第2季大量出貨，AI已經是必需品，川湖是在對的趨勢上，做對的產品，2025年將是「欲小不易、成長可期」。