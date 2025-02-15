台積電雜音多 二外資照挺

台積電（2330）近期雜音不斷，包括川普關稅戰、與英特爾（Intel）合資、及美國產能影響等。對此，高盛、花旗兩大外資火速出具最新報告，聚焦「六大議題」，解析近期潛在挑戰，並同樣看好台積電技術的領導地位和韌性，均維持「買進」評等，目標價分別為1,400元、1,540元。

綜合高盛、花旗報告重點，六大議題分別為：台積電的商業策略、台積電／英特爾間的關係、合資企業具有潛在反壟斷影響、產量提升和工藝成熟度的問題、台積電擴大美國產能、潛在關稅的直接影響可能有限。

針對市場傳言，英特爾與台積電成立合資企業的議題，台積電目前雖不評論市場傳聞，但高盛半導體產業分析師呂昆霖分析，台積電的商業策略始終保持獨立。重要的是，台積電的先進製程技術是自有專業技術，且具關鍵競爭優勢，對於競爭對手的技術授權更是極為保守。因此，台積電與英特爾間達成技術轉讓協議可能性較低，也不符合長期策略。

花旗半導體產業分析師陳佳儀認為，英特爾的製程生態系統、設計方法與製造模式與台積電截然不同。短期內，英特爾仍難在先進製程上與台積電競爭。