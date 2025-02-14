興能高1月每股純益0.037元 樂觀後市

興能高（6558）昨（14）日應主管機關要求公告1月自結稅前盈餘與稅後純益均為300萬元，其中稅前盈餘年減68%、稅後純益年減61%，每股純益0.037元。

興能高樂看今年營運，主要受惠非消費性電子布局有望開花結果，從去年底到今年上半年，包括醫療、物聯網、工業應用等，陸續都有專案進入量產。而消費性業務方面，藍牙耳機客戶開案有恢復跡象，新案啟動增溫。

興能高近年也切入儲能市場，自主開發的電池管理系統、儲能管理系統及5KWh產品等目前陸續進行第三方認證，期盼今年上半年完成，並於下半年貢獻營收。同時，興能高預計今年推出ESG電池，也持續投入固態電池研發。