信邦2024年EPS估逾14元

信邦（3023）去年第4季營收83.4億元，季減1.1%，年增13.3%，維持高檔水準，法人預估，信邦上季每股稅後純益（EPS）約2.9元，2024年全年EPS超過14元，優於2023年的13.7元。展望今年，法人預期，隨著機器人專案、半導體與綠能產業恢復增長，業績將逐季成長。

信邦目前產品營收比重，分別為工業應用產業占合併營收29.06%；綠能產業占26.36%；通訊及電子周邊產業占18.18%；汽車產業占17.99%；醫療及健康照護產業占8.41%。

信邦今年1月合併營收27.59億元，為同期新高，年增1.84%，月增3.99%。信邦表示，依據客戶端需求之預估，展望第1季出貨，將優於去年第4季，並逐季增加。

信邦指出，今年1月因中國大陸農曆假期，實際工作天數較去年同期少一周，但營收表現上，卻較去年同期成長1.84%，主要是公司長期耕耘客戶及充分掌握客戶端的需求，於去年第4季產業淡季時，將大陸農曆假期所產生的產能缺口，提前安排於第4季生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中於1月的前三周出貨。

針對川普的關稅戰，信邦表示，墨西哥廠維持在今年下半年投產，但初期產能將保持彈性，近期先與客戶協商最新發展，不排除部分產能會轉由其他沒有關稅的廠因應，台灣廠未來占集團產能規模也將逐年提高。

信邦目前產能分布，台灣占10%到15％、歐洲與美國5%、其餘80%到85%為大陸。

信邦董事長王紹新先前表示，半導體、綠能、人工智慧（AI）機器人與電動車將是推動2025年業績持續成長的四大動能，為迎接半導體大型機櫃大單，將砸下20到30億元設立苗栗銅科廠，隨著產能開出，業績將大幅成長。

王紹新說，主力半導體大客戶之一之前只供應線束，後來跨入小型設備組裝，而且該公司八成以上的線束都是信邦供應，第二家前五大半導體廠找上來，要求組裝大型機櫃，長寬高都是3米，要求以最高等級的無塵室來組裝，目前一個月只能出1.5台，可是客戶要求一個月出十台，希望信邦今年可以每月供應三到五台，因此要建新廠，由於這是很大的機櫃，單價很高，會帶動業績爆發。