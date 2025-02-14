台積電雜音不斷！高盛、花旗聚焦六大議題 仍喊「買進」

台積電（2330）近期雜音紛擾，包括川普關稅戰、與英特爾（Intel）合資、及美國產能影響等。對此，高盛、花旗兩大外資火速出具最新報告，聚焦「六大議題」，解析近期潛在挑戰，並同樣看好台積電技術的領導地位和韌性，均維持「買進」評等，目標價分別為1,400元、1,540元。

綜合高盛、花旗報告重點，六大議題分別為：台積電的商業策略、台積電/英特爾間的關係、合資企業具有潛在反壟斷影響、產量提升和工藝成熟度的問題、台積電擴大美國產能、潛在關稅的直接影響可能有限。

針對市場傳言，英特爾與台積電成立合資的議題，台積電目前不評論市場傳聞。不過，高盛半導體產業分析師呂昆霖分析，台積電的商業策略始終保持獨立。

重要的是，台積電的先進製程技術是自有專業技術，且具關鍵競爭優勢，對於競爭對手的技術授權更是極為保守。因此，台積電與英特爾間達成技術轉讓協議的可能性較低，也不符合長期策略。

另外，市場關注英特爾是否會將與晶圓代工業務轉為獨立，並尋求台積電投資或技術轉讓，造成台積電不利影響。花旗半導體產業分析師陳佳儀則補充，英特爾的製程生態系統、設計方法與製造模式與台積電截然不同，例如：設計流程調整、EDA工具適配與良率驗證等，都將限制英特爾快速擴展代工市場的能力。短期內，英特爾仍難以在先進製程上與台積電正面競爭。

潛在關稅議題上，呂昆霖指出，半導體與晶片多數送往後端的封裝與組裝整合後，才流向最終客戶。因此，台積電並不會直接向美國運送產品，潛在關稅的直接影響有限，主要影響下游供應鏈或客戶，而非台積電自身營運。

美國產能擴張方面，目前台積電計劃於2028年提升第二座美國晶圓廠的產能，並於2030年擴增第三座晶圓廠，且在亞利桑那州的總投資將超過650億美元，強化美國布局。

展望後市，高盛預估，台積電在全球晶圓代工市場占據超過60%的營收，由於技術領先，能有效掌握AI、5G、HPC、EV等領域的長期結構性成長，且目前估值仍具吸引力，價位處於過去十年交易歷史的中端（本益比約10-29倍），預期未來長期毛利率將維持於53%以上，長線可期。