台積電跌破季線 法人高喊「好買點」

美國總統川普再度點名「台灣搶走美國的晶片生意」 、「希望奪回來」；市場也傳出美國政府可能要求台積電（2330）與英特爾組合資公司；最新則是傳出台積電的美國晶片補貼恐將生變；一連串的不利消息，衝擊台積電股價跌落至季線之下，不過，法人則是認為，台積電是全球最具競爭力的公司，「跌破季線是好買點」。

美國總統川普13日正式下令，要求研究對眾多貿易夥伴加徵「對等關稅」，同時也再度指控台灣搶走美國的晶片生意，川普認為，「現在，實際上所有東西都是台灣製造的；幾乎所有的東西都在台灣製造」；川普強調，「我們有英特爾，有做得很好的偉大公司。這一切都被搶走了。我們想要拿回這筆生意。我們希望它回到美國」。

市場也傳出美國政府可能介入要台積電救援英特爾，與英特爾組合資公司，在美國發展晶片代工廠項目；另外，在晶片補貼上，據報導，白宮正尋求針對《美國晶片和科學法》中的補貼獎勵進行重新協商，且已經暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款；這個消息暗示台積電的晶片補貼恐將有變。

川普一連串針對台積電的發言及動作，對台積電的股價造成壓力，台積電在龍年以1,135元封關，蛇年開紅盤日重挫，一度下滑至1,060元，當日收在1,070元，之後股價反彈，一度在盤中達1,125元，但14日跌勢加重，早盤以1,065元開低，下跌25元，跌破季線，盤中一度下滑至1,060元。

台積電跌破季線，到底可不可以進場布局？證券分析師張陳浩坦言，川普慣用「政治語言」，「以戰逼和」的機率高， 他對台積電與英特爾組合資公司一事， 認為不太可能，退一步來說，即使是祭出高關稅，台積電也有其他因應的措施，因此影響不大；他強調，台積電跌破季線是買點，且愈跌愈買。

統一投顧董事長黎方國表示，晶圓代工的經營模式是台灣人發明的， 除了技術之外，還有服務，經營模式不同，英特爾的問題除了技術落後之外，還有與客戶競爭的經營模式問題， 除非英特爾放棄自有品牌不跟客戶競爭，所以投資人不用太擔心。

黎方國強調，台積電的技術具有相當多的特質，不是歐美可以學得來的，半導體製造需要供應鏈的合作， 需要環境及文化的配合，美國的強項是設計並不是製造，想要複製台積電的難度很高，即使是與英特爾設合資公司，也不一定就會出現技術外流。

黎方國表示，台積電是全球最具競爭力的公司， 跌破季線是好買點；目前法人預估台積電今年每股純益約55元， 外資法人的目標價約在1,300~1,500元，以目前的股價來看， 本益比及股價都偏低。