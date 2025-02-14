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友達法說會展望樂觀 面板族群逆勢走揚

中央社／ 台北14日電

台股今天盤中下跌逾200點，但昨天舉行法說會的面板廠友達釋出樂觀展望，盤中股價達14.8元，勁揚5.33%，帶動面板族群股價走揚，群創上揚2.5%至14.3元。

面板雙虎之外，中小型面板廠彩晶盤中漲逾1%至8.25元；業成同樣漲逾1%達55.1元；觸控雙雄宸鴻盤中股價則徘徊在平盤價40.15元附近。

友達法說會指出，旗下友達晶材后里廠西側、東側全廠皆將售予台灣美光記憶體公司，預計過戶時將認列友達晶材后里廠全廠業外利益約新台幣18億元；新加坡廠也待價而沽。

友達表示，完成併購德國汽車零件廠BHTC之後，已掌握多家歐系車廠訂單，並在今年美國消費性電子展（CES）與索尼（Sony）、本田（Honda）合資的Sony Honda Mobility公司合作，大秀微型發光二極體（Micro LED）車用解決方案，並獲其他車廠青睞，進一步接洽合作機會。

友達 面板雙虎

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