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川普揭對等關稅台積電ADR跌2% 法人：台股添不確定性

中央社／ 台北14日電

美國總統川普今天公布課徵對等關稅藍圖，再點名台灣搶走美國晶片生意，美股四大指數收漲，不過台積電美國存託憑證（ADR）收跌2.2%，台指期夜盤震盪終場小跌。法人分析，川普關稅議題對台股帶來不確定性，短線走勢震盪，觀察電子權值股表現。

美股道瓊工業指數上漲342.87點或0.77%，收44711.43點，標準普爾500指數勁揚63.10點或1.04%，收6115.07點。

科技股為主的那斯達克指數大漲295.69點或1.50%，收19945.64點，費城半導體指數上漲65.60點或1.29%，收5156.39點。人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）勁揚3.16%，英特爾（Intel）大漲7.34%。

川普今天要求財政部等部會全面檢視貿易夥伴對美國實施的「不對等」措施，並公布課徵對等關稅藍圖，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家。川普金天再提要對晶片課徵關稅，並再點名台灣搶走美國的晶片生意。

本土證券法人分析，川普關稅議題對台股帶來不確定性，短期盤面投資氛圍轉趨保守，走勢震盪，觀察電子權值股表現。後續觀察美國是否對台課徵晶片關稅以及稅率，以及美國是否推動台積電與英特爾組合資公司動向。

台股加權指數13日上漲109.66點，收23399.41點，成交值新台幣3774.93億元。三大法人同步買超73.74億元，其中外資及陸資買超10.78億元。

在台指期淨部位，三大法人13日淨空單增加499口至7118口，其中外資淨空單增加250口至3萬1464口。

美國 關稅

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