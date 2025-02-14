日月光去年每股賺7.52元

全球封測龍頭日月光投控（3711）昨（13）日公布2024年全年稅後純益324.83億元，年增2%，每股純益7.52元。

去年先進封裝測試營收逾6億美元，年增1.4倍，占集團封測事業營收比重6%，去年機器設備資本支出19億美元，年增10億美元。

日月光投控2024第4季受惠先進封裝成長助攻，單季毛利率16.4%，季減0.1個百分點，年增0.4個百分點，稅後獲利93.12億元，季減4%、年減1%，每股純益2.15元。

日月光投控2024年合併毛利率16.3%，年增0.5個百分點，營益率6.6%，年減0.3個百分點，獲利來到324.83億元，年增2%，每股純益7.52元。依營收比重，去年第4季通訊營收應用占比53%，電腦占比17%，車用、消費電子和其他占比約30%，前十大客戶營收占比約60%。

以封測業務的產品線為區分，日月光投控在先進封裝需求熱絡下，去年第4季Bump / 覆晶封裝 / 晶圓級封裝 / SiP營收比重達 47%，較前年同期增加4個百分點。