友達展望2025年營運逐季向上 要買15萬張庫藏股

友達（2409）董事長彭双浪昨（13）日表示，2025年面臨關稅、地緣政治等諸多變數，本季雖為傳統淡季，但因中國大陸以舊換新與補貼政策持續，帶動大尺寸電視熱銷，年增1吋就需要消耗一座8.5代廠產能，拉升本季面板需求不錯；IT面板廠有Win 10終止服務、AI PC及疫後換機潮三大利多，今年展望樂觀，期待營運逐季往上。

友達昨天舉行法說會，公布2024年第4季因出售台南廠的業外收益挹注下，終結連十季虧損，稅後純益16.19億元，每股稅後純益0.21元。合計2024年全年合併營收2,802.5億元，年增13%；全年稅後淨損30.6億元，較前年虧損182億元收斂；每股淨損0.4元。

友達昨天董事會並通過以資本公積發放現金每股0.3元。同時，為維護公司信用及股東權益，董事會也決議在接下來的二個月內以不超過每股21.26元的價格，買回約15萬張庫藏股，預估買回總成本不超過33億元，這部分庫藏股會辦理註銷。

針對川普2.0關稅戰，彭双浪認為，變數仍多，友達已將之納入公司風險控管優先項目，保持彈性動態因應策略。他坦言，已盤點友達集團在墨西哥出貨金額約2億美元，對集團影響非常小。由於去年併入的BHTC在全球各大洲多有製造基地，可做為集團調配生產之用。

展望2025年，彭双浪強調，營運重點聚焦獲利改善及產品組合、成本優化作業。Display顯示科技產業供需維持健康，Mobility Solution智慧移動訂單能見度高，Vertical Solution解決方案業務持續成長。

全球經濟環境雖仍有通膨、戰爭及關稅等不確定性，但友達將持續轉型，以三個營運支柱的經營架構，持續深耕雙軸轉型策略。中長期來說，將聚焦Mobility Solution及Vertical Solution兩大支柱成長，逐步提高營收比重，達到擺脫面板景氣循環的目的，追求長期獲利穩定與持續改善。

友達去年4月起併入BHTC營收，本身的Display顯示科技及Mobility Solution智慧移動業務也成長。